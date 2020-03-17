Девушка попала под поезд в Полоцком районе

16 марта в правоохранительные органы Полоцка поступило сообщение о том, что вблизи железной дороги обнаружено тело молодой девушки.

Вечером 16 марта мужчина сообщил в правоохранительные органы, что обнаружил тело девушки вблизи железнодорожного полотна около д.Черемушкино Полоцкого района

. Следственно-оперативной группа немедленно выехала на поступивший вызов. На месте происшествия обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни. В процессе осмотра на теле женщины обнаружены телесные повреждения, характерные для травмирования железнодорожным транспортом. Рядом найдены наушники, подключенные к мобильному телефону.

По предварительным данным, 31-летняя сельчанка днем направлялась домой в д.Богатырскую по пути, который проходит через железную дорогу, по которой проезжал поезд. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, осмотрен поезд, опрошены машинист и родственники погибшей. По данному факту проводится проверка, сообщается в Telegram-канале СК.

Завершилось расследование убийства в Шумилинском районе

Гендиректор компании «Белвест» Юрий Суманеев рассказал о ситуации с коронавирусом

В отношении дискаунтеров сети «Светофор» МАРТ начал антимонопольное расследование

За фейковую новость о гендиректоре «Марко» Мининформ вынес требование витебскому интернет-ресурсу

Марко, Белвест и Красный Октябрь закрывают на карантин?

В России тяжелая ситуация с коронавирусом — Лукашенко

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...