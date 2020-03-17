Витебчанин разбил рекламное авто на угнанном автомобиле

21-летний житель Витебска угнал служебный автомобиль. Не справился с управлением, вылетел на тротуар и на большой скорости врезался в машину, которая стояла на улице в качестве рекламы. Прав у жителя Витебска нет.
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