Из весны обратно в зиму — погода на неделю и выходные

Начало весны порадовало нас теплой погодой. С понедельника и до выходных жители Витебской области могут не боятся замерзнуть, однако к выходным погода заставит одеться потеплее.

Во вторник, 17 марта, под влиянием фронтального раздела ночью и утром на территории Витебской области пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На протяжении всего дня по всей области будет облачно. Температура воздуха ночью составит от +1℃ до +3℃, днем на территории Витебской области температура от +4℃ до +6℃.

В среду, 18 марта, ожидается сплошная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью температура составит от 0℃…+3℃, а днем +7℃.. +9℃.

В четверг, 19 марта, плотная облачность покроет всю Витебскую область из-за небольшого атмосферного фронта. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западный умеренный. Ночью ожидается +6℃.. +8, а днем +5℃… +7℃.

В пятницу, 20 марта, прогнозируется, что через территорию Беларуси переместится холодный фронтальный раздел. Осадков он принесет немного, но станет оттеснять за пределы Беларуси теплый воздух. Будет облачно с пояснениями, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура ночью составит +1℃… +3℃. Днем прогнозируется от +5 ℃ до +7℃.

В выходные под влиянием воздушных масс с севера похолодает.

В субботу, 21 марта, будет сплошная облачность, в некоторых районах Витебской области ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0℃ до +2℃. Днем будет от -2℃ до -4℃.

В воскресенье, 22 марта, прогнозируется переменная облачность. Однако возможны осадки в некоторых частях области. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.Ночью будет -3℃… -5℃, днем ожидается от 0℃ до -2℃.

Детальный прогноз погоды В Витебске на каждый день.

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...