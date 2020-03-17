Маски в аптеках Витебска есть, но посмотрите как выглядит «шедевр» белорусских мастеров!

Коронавируса можно пассивно бояться. А можно действовать превентивно. Именно так поступают во всем мире. Но не все так гладко в Беларуси.

Маска — это эффективная защита от вирусов. Но они бывают хорошие, а бывают разные. В аптеках Витебска имеются удивительные прозрачные маски. Зато за «прекрасными» масками совершенно нет очередей!

Сегодня «масочная промышленность» в Беларуси работает на 1000%, но посмотрите что они шьют?

Прямое распоряжение Президента чиновники на местах выполнили как смогли.

Безработица в Витебской области достигла днаГендиректор компании «Белвест» Юрий Суманеев рассказал о ситуации с коронавирусом

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