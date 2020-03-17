Маски в аптеках Витебска есть, но посмотрите как выглядит «шедевр» белорусских мастеров!

Коронавируса можно пассивно бояться. А можно действовать превентивно. Именно так поступают во всем мире. Но не все так гладко в Беларуси.
Маска — это эффективная защита от вирусов. Но они бывают хорошие, а бывают разные. В аптеках Витебска имеются удивительные прозрачные маски. Зато за «прекрасными» масками совершенно нет очередей!
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3 Комментариев
На мочалку похожа))
По линии МЧС может восстановить электропитание рентгенаппарата в поликлинике N 3 на Московском.Рентген при таких эпидемиях незаменим.Из- за возгорания силового шкафа электропитания 3 месяца назад, электричества так и нет до сих пор.
Уточнение.В кабинете 108.УНИЭКСПЕРТ. РБ.