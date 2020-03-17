Россия обвинила Беларусь в несоблюдении рекомендаций ВОЗ

Правительство Российской Федерации ответило на сегодняшние заявления Александра Лукашенко по поводу распространения коронавируса в России и закрытия границы с Беларусью.

Изначально Россия закрыла границу без уведомления и объяснения причин, что вызвало недоумение у белорусской стороны.

После слов Президента Лукашенко в правительстве РФ решили сделать выпад в сторону Беларуси. Со стороны российского правительства последовала серия обвинений в адрес Беларуси.

Согласно тексту распространенному пресс-службой правительства РФ, решение о закрытии границы было принято «прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Беларуси рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции».

Напомним, что ВОЗ не рекомендует Беларуси принимать жесткие меры по защите от коронавируса. В организации отмечают, что мер, которые принимает Минздрав Беларуси, достаточно.

По версии российского правительства, что белорусскую сторону предварительно проинформировали о решении закрыть границу на въезд.

«Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны», – отмечается в сообщении пресс-службы российского правительства.

Следует отметить, что разговор премьер-министров происходил в воскресение, а граница была закрыта уже в понедельник утром. Едва ли это можно назвать своевременным информированием. Решение, очевидно, было исключительно волюнтаристским и односторонним, получения согласия белорусской стороны России не требовалось. Странно обвинять Беларусь в том, что она не возражала, ведь о решении было сообщено, согласования ни в какой форме не было.

Российский кабмин поспешил опровергнуть утверждение Президента Лукашенко о том, что «Россия полыхает от коронавируса».

Белорусский лидер охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России как пожар. Он также отметил, что «СМИ давали не всю информацию».

В правительстве РФ предложили сравнить ситуация в Беларуси и в России, указывая на то, что в Беларуси ситуация намного серьезнее.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Беларуси выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении правительства.

Надо полагать, что именно закрытие границы без согласования с Беларусью является попыткой России наладить «согласованные меры по совместному противодействию» распространению коронавируса.

По официальным данным на 16 марта, в РФ зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Беларуси известно о 36 подтвержденных случаях коронавируса. Однако, многие российские эксперты считают, что система здравоохранения в России находится в разгромленном состоянии: финансирование опустилось ниже критического минимума, больницы в глубинке массово закрываются, систематически вводятся запреты на импорт медикаментов, увеличивается степень изношенности оборудования, современное оборудование не поставляется, ветшают здания. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова признала, что в стране не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медицинского персонала. При таком кадровом голоде уместно ли вообще говорить о существовании в России системы здравоохранения как таковой. При такой ситуации о контроле над коронавирусом говорить не приходится. На каждого врача, которого нет, приходятся сотни пациентов, которые есть, но которыми никто не занимается.