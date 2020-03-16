В отношении дискаунтеров сети «Светофор» МАРТ начал антимонопольное расследование

Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало антимонопольное расследование в отношении компаний, управляющих магазинами сети жестких дискаунтеров. В частности, в сообщении пресс-службы МАРТ упоминается ООО «ВитебскПродуктСервис», которое управляет некоторыми объектами сети магазинов «Светофор». Расследование начато также в отношении ООО «ЛенПродуктСервис», ООО «МосПродуктСервис» и ООО «ГомельПродуктСервис». Все перечисленные компании относятся к сети «Светофор».

Представители указанных юридических лиц были уведомлены о начале расследования на сегодняшней встрече в министерстве.

Расследование было инициировано на основании заявления Ассоциации розничных сетей. В нем имеются данные о том, что одна из сеть дискаунтеров на соблюдает ассортиментные перечни, использует непрозрачные схемы закупки товаров и демпингует. Заявитель полагает, просит регулятора разобраться в том, имеет ли данная практика черты недобросовестной конкуренции или нет.

В ходе встречи отмечалось, что несоответствия требованиям ассортиментных перечней были обнаружены и в ходе мониторинга. Вместе с тем, отмечается в заявлении, формат жестких дискаунтеров давит на конкурирующие розничные сети, занимающие доминирующее положение, принуждая их сдерживать рост цен.

В ходе расследования МАРТ намерен не только определить факт наличия или отсутствия нарушений, но и дать определение понятию «жесткого дискаунтера». В итоге расследования также будут выработаны конкретные требования к данному формату розничной торговли.