В России тяжелая ситуация с коронавирусом — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России тяжелая ситуация с коронавирусом. По его словам, не вся информация о ситуации дается в СМИ.

«Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация», — сказал Лукашенко на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

Президент Беларуси выразил недоумение по поводу решения России закрыть границу Беларуси.

«Это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не «завирусила» ее», — отметил Президент Беларуси.

«Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме», — подчеркнул Лукашенко.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрыла границу с Беларусью.

«Мы приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Сегодня также стало известно, что в России создан Фонд фонд по борьбе с коронавирусом. Размер фонда 300 млрд российских рублей. Средства планируется потратить на борьбу с последствиями коронавируса и падения на финансовых рынках. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на первом заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.