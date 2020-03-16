За фейковую новость о гендиректоре «Марко» Мининформ вынес требование витебскому интернет-ресурсу

Министерство информации вынесло требование владельцу витебского интернет-ресурса vitebsk.biz за недостоверное сообщение о смерти гендиректора «Марко» Николая Мартынова. В случае невыполнения требования Мининформа сайт может быть заблокирован.

Не соответствующее действительности сообщение о смерти известного витебского бизнесмена распространили некоторые телеграм-каналы и новостные сайты. В скором времени сообщение было опровергнуто другими СМИ. Официально его опровергал Минздрав, который также сообщил, что у Мартынова совсем нет коронавируса. Также в сообщении Минздрава говорилось, что у витебского бизнесмена положительная динамика лечения от пневмонии.

Мининфрорм снова призвал журналистов и блогеров тщательно проверять достоверность полученных сведений и не распространять неверные сведения, а также напомнил, что в борьбе с коронавирусом важны консолидация и единство позиций сфер здравоохранения и СМИ.