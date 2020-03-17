В частной школе Витебска готовы перейти на онлайн-обучение

Пока родители создают петиции о введении карантина в школах. Частная школа «Апельсин-100 баллов» Витебска готовится, при необходимости, перейти к дистанционному обучению с помощью платформы Microsoft Teams.

Уже несколько дней платформа интенсивно тестируется. Опыт тестовых уроков показал, что переход на дистанционное обучение — дело нелегкое.

Пока школа работает в обычном режиме и школьники осваиваются с новой для них ИТ-платформой.

Для работы из дома необходима будет веб-камера и колонки или наушники. Также у учеников должен быть смартфон с достаточным количеством мобильного интернета.

«Пока мы работаем в обычном режиме, но готовимся уйти в онлайн обучение с любого дня», — сообщили «Витебскому Курьеру» в администрации школы.

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