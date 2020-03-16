Марко, Белвест и Красный Октябрь закрывают на карантин?

Предприятие «Красный Октябрь» с 13 марта закрывается на карантин. Данная информация поступила от сотрудников предприятия. ОАО «Марко» и СООО «Белвест» по предварительной информации закрываются на карантин с 17 марта. На проходных предприятий появились соответствующие объявления.

«Витебский Курьер» связался с администрацией предприятий.

Начальник отдела кадров объединенного предприятия «Марко — Красный Октябрь» сообщал, что «Структурные подразделения компании «Марко» по Фрунзе и Людникова работают в штатном режиме. Приказа о приостановке деятельности на данный момент нет. Сотрудники предприятия «Красный Октябрь» с 13 марта будут находиться в очередном отпуске».

По словам секретаря СООО «Белвест», «компания сегодня работает в штатном режиме. В данное время проходит совещание».