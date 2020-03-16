Кочанова: к маю завершить строительно-монтажные работы на на комплексе замедленного коксования «Нафтана»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, глава наблюдательного совета ОАО «Нафтан», в ходе заседания набсовета ОАО рассмотрела итоги работы предприятия в 2019 году и ход реализации инвестпроектов.

Особое внимание Кочанова уделила вопросам строительства установки замедленного коксования. Наталья Кочанова потребовала ускорить работы в рамках проекта, чтобы завершить его в установленные главой государства сроки.

«Нужно завершить строительно-монтажные работы в мае и выходить на заданные параметры в сентябре текущего года, — сказала она. — Заказчику и подрядчику надо серьезно работать, увеличивая количество работающих на строительных площадках, оперативно решать вопрос дооснащения оборудованием, чтобы все выполнить в срок. Конечно, задача непростая, потому что во время реализации инвестиционных проектов всегда появляются вопросы, которые нужно решать без отлагательств», — добавила Наталья Кочанова.

Модернизация завода позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов с 53-55% до 65% и получить новый продукт — нефтяной кокс. Его используют в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом этот продукт можно будет применять в металлургии.

На заседании набсовета был обсужден также вопрос оказания помощи сельхозпредприятиям, которые состоят на балансе завода.

Наталья Кочанова отметила, что, несмотря на то, что условия поставок нефти изменились, есть вопросы с загруженностью белорусских НПЗ сырьем, в ближайшее время ситуация должна разрешиться. «Сейчас в мире много альтернативных источников поставки нефти, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится», — сказала Наталья Кочанова, передает БелТА.

На «Нафтан» прибыл очередной состав нефти

«Нафтан» и другие нефтехимические компании в Турции заключили соглашения на 2 млн евро

Застройщики Витебской области никем не контролируются — КГК

Минздрав рассказал правду о состоянии гендиректора «Марко» Николая Мартынова

Угон автомобиля с совершением двух ДТП в Браславе — никто не пострадал

Осужденных за наркотики выпустят из тюрем к празднику

Безработица в Витебской области достигла дна