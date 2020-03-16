Угон автомобиля с совершением двух ДТП в Браславе — никто не пострадал

В Браславе не трезвый мужчина угнал автомобиль у предпринимателя, поехал кататься по городу и совершил два ДТП.

Ночью 14 марта сотрудники ГАИ остановили поврежденный автомобиль в Браславе. В ходе проверки документов водителя было установлено, что молодой человек не имеет права управления транспортным средством и находится в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, в ночь с 13 на 14 марта 25-летний мужчина взял ключи от автомобиля Ford Ranger, принадлежащий частному предприятию, у которого он работает, и поехал кататься по ночному городу. В процессе езды парень совершил два ДТП, не смог объехать прицеп трактора и врезался в забор. В результате ДТП поврежден угнанный автомобиль, с молодым человеком все в порядке.

За совершение угона в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

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