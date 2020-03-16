Желание курить вызвало желание ограбить «Табакерку» в Чашниках

Житель г. Чашники не смог справится с острым желанием покурить, что сподвигло его на ограбление «Табакерки».

Поздно вечером 28-летний мужчина из г. Чашники захотел курить. Хотя в поздний час все ближайшие торговые заведения были закрыты, но это все равно не стало препятствием для мужчины.

Он вышел из дома и отправился к стоящему неподалеку специализированному киоску. Там подозреваемый разбил окошко, через которое выдается товар и попытался залезть внутрь, чтобы дотянуться до сигарет.

Сделать это ему не удалось из-за сработавшей сигнализации. Напуганный мужчина схватил кассу, в которой было более 600 рублей, и несколько зажигалок, с которыми и скрылся с места преступления.

Скрывшегося молодого человека вскоре удалось задержать сотрудникам уголовного розыска местного РОВД. В отношении жителя г. Чашники возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

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