Витебск — единственный областной центр, где нет мусоросортировочного завода

Все областные центры, за исключением Витебска, обеспечены мусоросортировочными заводами. Строительство такого объекта в Витебске завершается в текущем году. Новый завод будет современным предприятием и оснащен полуавтоматической сортировкой.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Александра Терехова, на 2020 год запланировано строительство 28 региональных комплексов,которые будут не только заниматься сортировкой и извлечением вторичных материальных ресурсов, но и их более углубленной переработкой.

Появление таких комплексов стимулирует указ, подписанный главой государства в январе. Один из блоков указов касается предприятий, которые компостируют, перерабатывают или сжигают RDF-топливо (его получают из отходов), то им полагается компенсация. Второй — преференции для бизнеса. Преференции заключаются в стимулировании в виде компенсации разницы между стоимостью экологической и полимерной упаковки. Однако для этого экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси с использованием вторичного сырья. Указ вступит в силу с июля.

В 2020 году планируется переработать и использовать четверть коммунальных отходов. В мировой практике в этом плане есть несколько методов. Среди них извлечение вторичных материальных ресурсов, выделение органики и применение ее в качестве компоста, энергетическое использование отходов.

В Европе, чтобы сократить свалки мусора, сделали акцент еще и на производителях. Именно они в ответе за мусор, который оставляет после себя их продукция. Эти предприятия или сами организуют сбор и переработку своего мусора, или платят централизованным компаниям.

По словам Александра Терехова, такой принцип расширенной ответственности производителей в Беларуси позволяет создавать и развивать систему раздельного сбора отходов, необходимую инфраструктуру.

Более того, на сегодня в 21 административно-территориальной единице в стране функционирует система раздельного сбора в частном секторе.

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