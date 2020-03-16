Застройщики Витебской области никем не контролируются — КГК

Специалисты Комитета государственного контроля региона решили проверить строительные организации. Было выявлено, что в Витебской области система контроля за застройщиками не работает.

В обязательства застройщиков входит раз в год за свой счет организовать аудит целевого использования средств дольщиков. В трехдневный срок после получения заключения нужно предоставить его копию органам, которые выдали разрешительную документацию на строительство. С информацией о результатах аудита также имеют право ознакомиться дольщики.

«Система контроля за застройщиками направлена на предотвращение фактов нецелевого использования средств дольщиков и, как следствие, затягивания сроков строительства. Но в отдельных регионах Витебской области она не работает», — отметили в КГК.

Такие случаи зафиксированы в 12 районах и Новополоцке. Застройщики, которые строили и вводили в 2016-2019 годах в эксплуатацию многоквартирное жилье с привлечением денег дольщиков не проводили аудит. Выяснилось, что Оршанский строительный трест №18, который был застройщиком дома в микрорайоне Заднепровье-3 райцентра, с ноября 2018 по январь 2019 года использовал не по целевому назначению средства дольщиков. Сумма составила Br1,7 млн. В результате предприятие имеет задолженность перед подрядными организациями, передает БелТА.

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