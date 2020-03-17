УНОВИС – 21 век! Международная выставка-конкурс плаката проходит в Витебске

2020 год в Витебске окрашен яркими красками супрематизма. Юбилейные мероприятия в честь 100-летия Учредителей Нового Искусства (УНОВИС) радуют творческих горожан и привлекают в наш город знаменитых искусствоведов, художников и архитекторов со всего мира.

Сообщество последователей и учеников Казимира Малевича совершило в свое время настоящий переворот в мире изобразительного искусства и архитектуры.

Через 100 лет мы только начинаем понимать и оценивать их замыслы и идеи. Современной творческой молодежи они наиболее близки. Посмотрите, как стильно и современно выглядят «древние» плакаты УНОВИС.

Почти 150 дизайнеров и художников представили более 300 работ на конкурс плаката «Уновис – XXI век» , проводимый Витебским государственным технологическим университетом и Музеем истории Витебского народного художественного училища при поддержке управления культуры Витебского облисполкома.

Жюри в составе куратора выставки – доцента кафедры ВГТУ Натальи Тарабуки, дизайнера Александра Вышки не просто было выбрать 100 самых ярких и концептуальных плакатов и проектов оформления трамваев Витебска.

Посмотрите, как стильно и современно выглядят «древние» плакаты УНОВИС.

Обязательно загляните на выставку!

Экспозиция размещена в выставочном зале Центра современных искусства на ул.Белобородова 5.

Зрители смогут не только полюбоваться работами, но и принять участии в выборе лучшей.

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Приятно так же узнать, что в этом году каждый житель города, пользующийся общественным транспортом своими руками, прикоснется к искусству. Проездные билеты выполнены с использованием юбилейной символики.

Выставка работает с 10,00 по 18,00 ежедневно кроме воскресенья.

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