Более одного килограмма ртути разлили в парке в Витебске. Видео

15 марта неизвестные разлили более одного килограмма ртути на асфальтированной площадке по улице Мазуринской в парке им. Советской Армии в городе Витебске.

Около 15:00 в службу МЧС Витебска поступило сообщение от мужчины, который приехал отдохнуть в парк. Мужчина сообщил, что наткнулся на стеклянные осколки и разлитое вещество, похожее на ртуть.

К месту сообщения незамедлительно были направлены подразделения МЧС. По прибытии к месту вызова было установлено, что на асфальтированной площадке, на площади 3 кв. метров разлита ртуть.

Работниками пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» произведены демеркуризационные работы, собрано 1100 грамм ртути, никто не пострадал.

Собранная ртуть находится в подразделении МЧС и будет утилизирована в соответствии с действующими требованиями, сообщили в пресс-службе МЧС.

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