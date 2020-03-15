Минздрав рассказал правду о состоянии гендиректора «Марко» Николая Мартынова

В Беларуси сейчас десятки пациентов с пневмонией в тяжелой форме, но коронавируса у них нет, как и у генерального директора компании «Марко» Николая Мартынова. Фейковые новости о его смерти будоражат Витебск не первый день.

Сегодня в пресс-службе Министерства здравоохранения официально прокомментировали состояние известного бизнесмена.

У Николая Мартынова коронавирус COVID-19 не выявлен. Его лечат от пневмонии.

«Пациент, между прочим, не только жив, но и имеет положительную динамику от лечения и не заражён коронавирусом», — рассказали в Минздраве.

Данная форма пневмонии поразила несколько сотен человек в Беларуси. У 64 пациентов пневмония протекает в тяжелой форме, а 34 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всех пациентов с пневмонией тестируют на коронавирус, но пока выявлен он только у одного мужчины в Минске, отметили в Минздраве.

Кроме того, сегодня Минздрав эмоционально ответил на критику его противоэпидемических действий со стороны СМИ и блогеров в интернете.

Напомним, пока что в Беларуси 27 официально подтвержденных случаев коронавируса, кроме того, диагноз уточняется еще у пяти студентов БГУ. Некоторые пациенты уже выписаны, остальные в удовлетворительном состоянии. Только один поздно обратившийся минчанин остается в состоянии средней степени тяжести, но динамика положительная, добавили в пресс-службе Министерства здравоохранения.