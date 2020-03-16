Что произошло в Витебске и Витебской области за неделю

ТОП-новости Витебска и области за неделю.

Наибольший резонанс в Витебске приобрела новость о том, что гендиректор СООО «Марко» Николай Мартынов госпитализирован. Поползли слухи о смерти, но они были опровергнуты родственниками бизнесмена. Семья не подтвердила наличие у Николая Мартынова коронавируса.

Госконтроль взял под личный контроль зарплаты бюджетников Витебской области, а также выявляются и устраняются случаи недостатков начисления заработной платы.

Погода на прошедшей неделе стала причиной многих повреждений и происшествий на территории области. Сильный ветер повалил деревья и повредил автомобили. А также оставил 300 населенных пункта без света.

В крупнейших больницах области не стали проводить плановую госпитализацию. Больницы готовятся к приближению эпидемического порога.

8 марта , дежурная часть Витебского РОВД получила необычный подарок. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны вымыло на берег реки. По подсчетам их оказалось около сотни.

Во время движения по трассе, у фуры отлетело колесо и по инерции стало двигаться по встречной полосе. К несчастью, траектория движения была направлена в легковой автомобиль, который двигается по встречной полосе. Произошло столкновение. Представлено видео столкновения.

Были подведены итоги осеннего призыва и сделан прогноз на весенний призыв. По данным заместителя председателя облисполкома было заведено 700 уголовных дел за уклонение от военной службы.

11 марта был задержан мошенник, который обманывал перекупщиков драгоценных металлов, не только на территории Витебской области, но и за ее пределами. Видео.

На прошлой неделе арестовали мужчину, который неоднократно избивал свою супругу на глазах у 5-летней дочери. Мужчина был ранее 4 раза судим за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. На семью, в которой отец постоянно избивает мать, обратила внимание прокуратура. После этого 5-летнюю девочку поставили в СОП.



5 марта пенсионер совершил неоднократное покушение на кондуктора. Как позже рассказал задержанный такой поступок был вызван временным помутнением рассудка из-за выпитого спиртного.

13 марта МЧС Витебска поступило сообщение о пожаре. Бригада немедленно выехала на вызов. Оказалось горел ларек, пострадала отделка потолка, стен и утеплитель.

12 марта четверых учеников витебской гимназии № 4 госпитализировали с подозрением на вирусно-кишечную инфекцию.

13 марта концерн «Беллегпром» покинули ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО «Красный Октябрь» и ПУП «Сан Марко» (организация прекратила деятельность в связи с реорганизацией и исключена из госреестра в январе 2020 года).

Завершилось расследование об убийстве в Шумилинском районе, совершенном с особой жестокостью. В октябре 2019 года 33-летняя женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что на ее супруга напал с ножом их общий знакомый.

Утро 9 марта для витебчан выдалось неблагоприятным. Пока погода была туманной на дорогах произошел авторазгром. По Витебской области прошла серия серьезных аварий. Есть пострадавшие и погибший.

Стоит отметить такое событие как открытие в Витебске супермаркета «Виталюр» (на Московском проспекте, 119).

9 марта Железнодорожное РОВД Витебска выразило благодарность «Витебскому Курьеру». Приятно, но мы ничего такого не сделали. Это заслуга наших читателей.

Реконструкция важнейшего социального объекта в Полоцке идет круглые сутки. Все идет согласно графику, проконтролировал заместитель премьер-министра. Участники процесса понимают насколько мост значим для города. Поэтому все стараются приложить максимум усилий для скорейшей реализации проекта при должном качестве работ.

В сети появилось видео, на котором масляное пятно плывет по течение Западной Двины в черте Витебска. Ранее сообщалось, что пятно нейтрализовано. Источник утечки нефтепродуктов до сих пор не установлен.