Что произошло в Витебске и Витебской области за неделю

ТОП-новости Витебска и области за неделю.
Наибольший резонанс в Витебске приобрела новость о том, что гендиректор СООО «Марко» Николай Мартынов госпитализирован. Поползли слухи о смерти, но они были опровергнуты родственниками бизнесмена. Семья не подтвердила наличие у Николая Мартынова коронавируса.
Гендиректор «Марко» Николай Мартынов находится в больнице, родственники отрицают наличие у него коронавируса
Госконтроль взял под личный контроль зарплаты бюджетников Витебской области, а также выявляются и устраняются случаи недостатков начисления заработной платы.
Бюджетникам Витебской области доначислили зарплату после проверки Госконтроля
Погода на прошедшей неделе стала причиной многих повреждений и происшествий на территории области. Сильный ветер повалил деревья и повредил автомобили. А также оставил 300 населенных пункта без света.
Шквалистый ветер в Витебске повредил автомобиль на проспекте Строителей
300 населенных пунктов Витебской области остались без света из-за сильного ветра
В крупнейших больницах области не стали проводить плановую госпитализацию. Больницы готовятся к приближению эпидемического порога.
Плановая госпитализация в больницы Витебской области приостановлена. К чему готовятся медики
8 марта , дежурная часть Витебского РОВД получила необычный подарок. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны вымыло на берег реки. По подсчетам их оказалось около сотни.
В Витебском районе к берегу реки вымыло около сотни боеприпасов
Во время движения по трассе, у фуры отлетело колесо и по инерции стало двигаться по встречной полосе. К несчастью, траектория движения была направлена в легковой автомобиль, который двигается по встречной полосе. Произошло столкновение. Представлено видео столкновения.
Были подведены итоги осеннего призыва и сделан прогноз на весенний призыв. По данным заместителя председателя облисполкома было заведено 700 уголовных дел за уклонение от военной службы.
В Витебской области заведено 700 уголовных дел за уклонение от военной службы
11 марта был задержан мошенник, который обманывал перекупщиков драгоценных металлов, не только на территории Витебской области, но и за ее пределами. Видео.
Задержан мошенник, который продал жителям Витебска цепочки из фальшивого золота
На прошлой неделе арестовали мужчину, который неоднократно избивал свою супругу на глазах у 5-летней дочери. Мужчина был ранее 4 раза судим за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. На семью, в которой отец постоянно избивает мать, обратила внимание прокуратура. После этого 5-летнюю девочку поставили в СОП.
5 марта пенсионер совершил неоднократное покушение на кондуктора. Как позже рассказал задержанный такой поступок был вызван временным помутнением рассудка из-за выпитого спиртного.
13 марта МЧС Витебска поступило сообщение о пожаре. Бригада немедленно выехала на вызов. Оказалось горел ларек, пострадала отделка потолка, стен и утеплитель.
12 марта четверых учеников витебской гимназии № 4 госпитализировали с подозрением на вирусно-кишечную инфекцию.
В Витебске четверых школьников госпитализировали с отравлением
13 марта концерн «Беллегпром» покинули ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ОАО «Красный Октябрь» и ПУП «Сан Марко» (организация прекратила деятельность в связи с реорганизацией и исключена из госреестра в январе 2020 года).
Завершилось расследование об убийстве в Шумилинском районе, совершенном с особой жестокостью. В октябре 2019 года 33-летняя женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что на ее супруга напал с ножом их общий знакомый.
Утро 9 марта для витебчан выдалось неблагоприятным. Пока погода была туманной на дорогах произошел авторазгром. По Витебской области прошла серия серьезных аварий. Есть пострадавшие и погибший.
Авторазгром: серия серьезных аварий произошла утром в Витебской области – фото
Стоит отметить такое событие как открытие в Витебске супермаркета «Виталюр» (на Московском проспекте, 119).
9 марта Железнодорожное РОВД Витебска выразило благодарность «Витебскому Курьеру». Приятно, но мы ничего такого не сделали. Это заслуга наших читателей.
Реконструкция важнейшего социального объекта в Полоцке идет круглые сутки. Все идет согласно графику, проконтролировал заместитель премьер-министра. Участники процесса понимают насколько мост значим для города. Поэтому все стараются приложить максимум усилий для скорейшей реализации проекта при должном качестве работ.
Строительство полоцкого моста проконтролировал заместитель премьер-министра
В сети появилось видео, на котором масляное пятно плывет по течение Западной Двины в черте Витебска. Ранее сообщалось, что пятно нейтрализовано. Источник утечки нефтепродуктов до сих пор не установлен.
Появилось видео, где масляное пятно растекается по Западной Двине