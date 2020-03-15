Роман Волознев представит Беларусь на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020»

Представителем от Беларуси на XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» будет житель Минска Роман Волознев.

14 марта на сцене Дворца культуры Лиды прошел гала-концерт финала национального отбора. За право представить страну на конкурсе соперничали десять исполнителей из Витебска, Гродно, Барановичей, Новолукомля, Новополоцка и Минска. Диплом победителя и приз — хрустальная лира — вручены 23-летнему Роману Волозневу из Минска.

В Лиде определили представителя Беларуси на XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020». Победителем национального отбора стала 13-летняя минчанка Ангелина Ломако.

Отборочные туры проходили во всех областных городах, а также в столице. По итогам этих туров двух песенных конкурсов «Славянского базара» — Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и Международного детского музыкального конкурса — было представлено 69 заявок от исполнителей, передает БелТА. —

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