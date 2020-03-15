Коронавирус победим! Школьники из Гродно передали музыкальный привет перепуганным белорусам

Гродненские школьники из класса МЧС записали свой ответ коронавирусу. Ролик с их выступлением показали в новостях на СТВ.
В кадре дуэт с подтанцовкой спели песню, которую 17 февраля представили в эфире «Вечернего Урганта» Елена Малышева и Иван Ургант.
За основу взята песня Валерия Леонтьева про милого друга, которого исполнитель просит ничего не забывать и обещает вернуться.
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1 комментарий
Им виднее, и Гретту Тумберг не плохо заодно спросить….. К шапкозакидательству,-в место здравого смысла, нам не привыкать…. https://kyky.org/places/pochemu-belarus-zakryvaet-na-karantin-tyurmy-a-ne-shkoly-minzdrav-otvetil?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com