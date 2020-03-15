Коронавирус победим! Школьники из Гродно передали музыкальный привет перепуганным белорусам

Гродненские школьники из класса МЧС записали свой ответ коронавирусу. Ролик с их выступлением показали в новостях на СТВ.

В кадре дуэт с подтанцовкой спели песню, которую 17 февраля представили в эфире «Вечернего Урганта» Елена Малышева и Иван Ургант.



За основу взята песня Валерия Леонтьева про милого друга, которого исполнитель просит ничего не забывать и обещает вернуться.

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