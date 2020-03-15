С 17 марта Украина прекращает железнодорожное сообщение с Беларусью

Кабинет министров Украины решил прервать железнодорожное сообщение с Беларусью в период с 17 марта. Такое решение было принято во избежании перемещения заболевания коронавируса между государственными границами. Отсутствие сообщения продлиться до периода завершения карантина в Украине.

«Укрзализныця во исполнение постановления Кабинета Министров Украины №288-р прекращает международном пассажирском сообщении с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства», — говорится в сообщении Кабмина.

После приостановки железнодорожного сообщения со Словакией, а также с Польшей, продолжали курсировать 33 международных поезда (вагона), которые пересекают границу с Молдовой, Румынией, Венгрией, Беларусью и Россией.

Было принято решения приостановить пассажирские перевозки по железной с Беларусью, Молдовой, Румынией, Венгрией и Россией.

Международные железнодорожные грузовые перевозки в Украине, согласно решению правительства, продолжаются.

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