В Витебске обновят проездные — в «стиле Малевича»

Проездные в стиле супрематизма появятся в мае в Витебском транспорте. На них будут напечатаны композиции по мотивам работ Казимира Малевича.

— На билетах изображена композиция из геометрических фигур, сделанная по мотивам одной из работ Казимира Малевича, — поделился директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников. — Идея родилась совместно с витебскими транспортниками. Автобусный парк Витебска хочет ввести новые образцы проездных билетов. Мы и предложили брендирование в стиле супрематизма.

Идею воплотила доцент кафедры дизайна ВГТУ Наталья Тарабуко вместе со студентами, передает Звязда.



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