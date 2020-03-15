В Витебске обновят проездные — в «стиле Малевича»

Проездные в стиле супрематизма появятся в мае в Витебском транспорте. На них будут напечатаны композиции по мотивам работ Казимира Малевича.
— На билетах изображена композиция из геометрических фигур, сделанная по мотивам одной из работ Казимира Малевича, — поделился директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников. — Идея родилась совместно с витебскими транспортниками. Автобусный парк Витебска хочет ввести новые образцы проездных билетов. Мы и предложили брендирование в стиле супрематизма.
Идею воплотила доцент кафедры дизайна ВГТУ Наталья Тарабуко вместе со студентами, передает Звязда.
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