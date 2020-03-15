В Витебской квартире горел телевизор

14 марта в квартире по проспекту Победы в Витебске произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 18-36.

В результате пожара в двухкомнатной квартире в жилой комнате уничтожен телевизор, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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