В Витебской квартире горел телевизор

14 марта в квартире по проспекту Победы в Витебске произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 18-36.
В результате пожара в двухкомнатной квартире в жилой комнате уничтожен телевизор, повреждено имущество. Причина пожара устанавливается.
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