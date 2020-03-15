ВОЗ: принимать жесткие меры в Беларуси пока не рекомендуется

ВОЗ пока не рекомендует принимать жесткие меры по защите от коронавируса. Мер, которые принимает здравоохранение Беларуси, достаточно.

Как сообщалось ранее в Беларуси выявлено 27 случаев заболевания каронавирусом.

«Все случаи заболевания выявлены, идентифицированы и изолированы. Совершенно нет случаев бесконтрольной передачи, когда мы не знаем, откуда пришла инфекция, — сказал Батыр Бердыклычев. — Поэтому на данном этапе какие-то жесткие меры не рекомендуются. Все, что делается системой здравоохранения в Беларуси, с точки зрения ВОЗ, является достаточным. Но в зависимости от изменения ситуации могут быть предложены какие-то новые меры, может быть, более жесткие».

По словам представителя ВОЗ, сейчас много стран, в том числе в Европейском регионе, принимают достаточно жесткие меры контроля на границах, карантинные меры и т.д. Решения принимаются в зависимости от эпидситуации в самой стране и способностей ее системы здравоохранения справиться с COVID-19.

«Не во всех странах есть служба санитарно-эпидемического надзора, как она сохранилась в Беларуси. Поэтому некоторые меры могут быть даже чрезмерными, не всегда научно обоснованными», — сказал Батыр Бердыклычев.

Он также прокомментировал ситуацию, связанную с объявлением ВОЗ распространения COVID-19 пандемией.

«На самом деле, если говорить точно, это не является объявлением пандемией, потому что ВОЗ отказалась от классификации, где используется это слово. Поэтому это больше характеристика ситуации, сложившейся во всем мире. Она была дана в связи с большим количеством новых случаев, в том числе тяжелых, и их очень быстрым ростом», — отметил представитель ВОЗ. Он добавил, что на сегодня ожидается дальнейший рост случаев заболевания в глобальном масштабе, это неизбежность течения эпидемиологического процесса, сообщает БелТА.