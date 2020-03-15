Жители Витебской области считают, что стимулирование чиновников премиями не поможет раскрепостить их инициативу

«Витебский Курьер» провел опрос читателей в свете инициативы властей о дополнительном стимулировании местных органов власти. Главная суть указа — премирование руководства и работников районных и городских исполнительных комитетов «за высокие финансовые и экономические результаты».

«В первую очередь это наполнение местного бюджета, дополнительные доходы и прирост. Если они будут превышать среднеобластные показатели, возможно введение новой системы премирования руководителя района и непосредственно работника исполкома, который будет отличаться наиболее высоким результатом», — отметил первый вице-премьер Дмитрий Крутой после совещания с Президентом.

Как сказали в правительстве, данный документ нацелен на раскрепощение инициативы на местах.

«Думаю, это хорошее предложение — поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит Президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом. При этом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате… Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты», — заключил Крутой.

Результаты нашего опроса показали, что 91,3% опрошенных не верят в то, что инициатива приведет к ожидаемым результатам. Подавляющее большинство опрошенных считает стимулирование чиновников премиями не поможет решить главные проблемы общества. Заметим, что 4,35% все же верят в идею правительства и считаются что премии помогут раскрепостить инициативу региональных чиновников.

Поможет ли стимулирование чиновников премиями решить главные проблемы общества? Нет

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