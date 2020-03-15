Бюджетникам Витебской области доначислили зарплату после проверки Госконтроля

В КГК Витебской области в марте организована горячая линия для выявления и устранения недостатков при начислении заработной платы работникам бюджетных организаций в соответствии с новым порядком.

В Витебской области акция проводится до 31 марта. Заявленная цель активностей — оперативное решения проблемных вопросов при применении норм Указа Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», пишет «Оршанская газета».

В ходе проведенных проверок Комитетом госконтроля Витебской области было установлено, что в целом местными органами власти обеспечено соблюдение требований законодательства в части сохранения в январе 2020 г. размера оплаты труда «бюджетников» на уровне декабря прошлого года.

На горячую линию КГК уже поступило более 20 обращений. Были выявлены «единичные факт необоснованного снижения уровня зарплаты». По ним приняты меры, произведены доначисления заработной платы пострадавшим сотрудникам.

Обращения принимаются ежедневно по будним дням с 14:00 до 17:00 часов по телефону: 8 (0212) 37 61 53.

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