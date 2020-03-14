Почему в Беларуси не будет карантинных мер, как в Польше и Украине объяснил Минздрав

Пока учеба в вузах и школах Беларуси продолжается. Между тем в соседних с нами странах ужесточают санитарно-эпидемиологический режим. В Польше и Украине, к примеру, на две недели объявили карантин для студентов и школьников. Почему у нас более легкие меры по сравнению с ними?

Напомним, у одного из студентов ФМО БГУ был выявлен коронавирус. Группа студентов, которая контактировала с ним, сейчас находится на карантине. Однако БГУ не распустил студентов по домам, как это сделал БНТУ. Между тем студенты пишут заявления о том, что не будут ходить на пары в связи с коронавирусом, и эти заявления деканат принимает. Также в Витебске на карантине находится 4 класса трех школ, а вчера стало известно о переводе на домашнее обучение одного класса столичной гимназии №20.

Будет ли карантин в школах?

— Многие родители волнуются, почему не сделать карантин в школах хотя бы на две недели. Некоторые самовольно не отпускают детей на занятия. Что Минздрав думает по этому поводу? — задали журналисты вопрос Министерству здравоохранения во время очередного брифинга, который прошел сегодня.

— Дети и подростки не являются группой риска, они могут переносить вирус, но не болеть им. Вся та информация о коронавирусе, которая имеется в мире, говорит о том, что ни один ребенок не умер от коронавирусной инфекции и количество заболевших детей тоже очень мало, — отметила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Инна Карабан. — Принимать на сегодняшний день эти меры нецелесообразно. Поэтому никакие меры принимать не будем.

Минздрав объяснил, почему один класс 20-й гимназии был отправлен на домашнее обучение точно так же, как и четыре класса трех витебских школ.

— Один класс переведен на домашнее обучение, так как в этом классе учится девочка, у папы которой был положительный тест, — отметила Инна Карабан. — У самой девочки анализ на вирус отрицательный. Но вместе с тем мы их постоянно тестируем на наличие вируса, поэтому и принято отделом образования решение о том, чтобы этот класс отправить на индивидуальное обучение.

Почему нет карантина в БГУ и других вузах?

Опять же, непонятно, почему, когда у иранского студента, который учится в БНТУ, был выявлен коронавирус, весь вуз был переведен на дистанционное обучение, а в БГУ, где также у студента 2-го курса ФМО обнаружили коронавирус, карантина нет. Минздрав прокомментировал эту ситуацию.

— Наш опыт с БНТУ показал, что ни одного случая коронавирусной инфекции у лиц, не контактировавших с пациентом, не выявлено, — отметила Инна Карабан. — По поводу БГУ. На сегодняшний день у нас под медицинское наблюдение, под изоляцию взята группа, в которой учился сын заболевшего и девочка, которая с ним контактировала и у которой был выявлен коронавирус. За всеми остальными будет просто организовано медицинское наблюдение. Если будет устанавливаться хоть какой-то факт контакта с данной группой, естественно, они будут включены в контакты первого либо второго уровня. На сегодняшний день эти мероприятия продолжаются.

Массовые мероприятия точно отменят?

Что касается отмены массовых мероприятий, то Минздрав просто рекомендует воздержаться пока от проведения этих мероприятий с участием иностранных артистов до 6 апреля. Но этот вопрос организаторы должны решать сами.

— Министерство здравоохранения просто рекомендует обратить внимание на то, что проведение массовых мероприятий с участием большого количества зарубежных лиц не то что отменить полностью, а воздержаться от их проведения и перенести их на более поздний срок, когда ситуация по коронавирусной инфекции нормализуется. Организаторы сами будут решать этот вопрос, — говорит Инна Карабан. — Просто для того, чтобы проводить эти мероприятия, нужно соблюдать необходимые меры, о которых мы говорим. Чтобы не было заболевших в контакте рядом, чтобы было соблюдение хотя бы метрового расстояния друг от друга. Потому что все мы понимаем, что на расстоянии метра вирус передается очень быстро, увеличивается количество заболевших. От одного человека может заразиться на расстоянии одного метра три-четыре человека. Это предварительные данные, которые есть на сегодняшний день.

— Почему мы решили ограничить массовые мероприятия с участием иностранных артистов, но не было рекомендации об ограничении мероприятий с белорусскими артистами?

— На сегодняшний день у нас нет подтвержденных случаев коронавируса, которые бы передавались от обычных граждан, которые не ездили за границу, друг другу, — отметила Инна Карабан.

Также Минздрав заявил о том, что будет мониторить места массового сбора людей. Как это будет?

— Имеется в виду, что будет мониторинг по проведению дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, на концертных площадках и так далее, — заявили в минздраве. — Речь идет о закрытых помещениях.

Почему Беларусь не принимает меры, которые принимает Польша и Украина, к примеру?

— Мы пока не видим лавинообразного роста заболеваемости, — отметили в Минздраве. — У нас есть случаи выявления на 3—4-й день изоляции. То есть даже в момент изоляции они не предоставляли опасность.

— Мы отработали нашу инструкцию по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией. В данный момент мы достаточно плотно находимся в контакте с ВОЗ. Кроме того, что мы достаточно плотно контактируем с нашим офисом ВОЗ в Беларуси, практически два раза в неделю проводится конференция с участием европейского бюро ВОЗ с участием специалистов тех стран, в которых был подъем заболеваемости. Это и китайские, и итальянские специалисты, а также привлекаются и другие международные эксперты. Разработка нашей инструкции велась в четком соответствии и с их рекомендациями, и с тем клиническим опытом, который есть у нас. Сегодня мы поделились нашей инструкцией со странами постсоветского пространства, мы предоставили наш опыт, если будет что-то новое, то эту инструкцию мы пересмотрим.

— Мы отслеживаем динамику заболевания пневмониями. По сравнению с прошлой неделей у нас есть снижение числа пневмоний. Если на 9 марта у нас было 2020 пневмоний средней и тяжелой степени тяжести, то на сегодня это 2002. Количество тяжелых пневмоний снизилось с 64 по 56, — отметила Елена Богдан. — За эту неделю мы провели проверку всего нашего оборудования, которое может быть использовано для искусственной вентиляции легких. Это более 2000 аппаратов ИВЛ и 1500 напольных дыхательных аппаратов. Повторно проанализированы и детализированы планы работы наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации. В настоящее время мы как работали, так и работаем в первом нашем режиме. В режиме готовности и в режиме повышенной заболеваемости респираторными инфекциями. Сегодня в наших лечебных учреждениях достаточно лекарственных средств и дезинфицирующих средств. Амбулаторно-поликлиническое звено также работает в обычном режиме.

— Хочу особое внимание обратить на ту работу, которую мы делаем по локализации этих очагов, по выявлению всех контактных как первого, так и второго уровня. Потому что это вызывает очень много вопросов в социальных сетях и очень много фейков на эту тему, — добавила Инна Карабан. — Никого лишнего не берут в расчет, берут только тех, с кем контактировали либо заболевшие, либо контактировавшие с ними люди. Для того, чтобы ограничить последующие контакты. Как показывает наша работа по выявлению контактов первого и второго уровня.

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