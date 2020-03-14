ГАИ осуществляет особый контроль на автодорогах Витебской области

С 13 по 15 марта сотрудники ГАИ осуществляют контроль за выполнением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения на автодороге М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины, Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики, Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвии.

В целях недопущения наездов на пешеходов, ГАИ настоятельно призывает граждан сообщать по телефону 102 о пьяных пешеходах и велосипедистах, которые представляют опасность для дорожного движения.

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