ГАИ осуществляет особый контроль на автодорогах Витебской области

С 13 по 15 марта сотрудники ГАИ осуществляют контроль за выполнением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения на автодороге М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины, Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики, Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвии.
В целях недопущения наездов на пешеходов, ГАИ настоятельно призывает граждан сообщать по телефону 102 о пьяных пешеходах и велосипедистах, которые представляют опасность для дорожного движения.
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1 комментарий
Это дороги нужно взять на особый контроль в плане их неудовлетворительного качества.Сюда же можно отнести такие направления как ,например,Бегомль-Докшицы-Вилейка-Сморгонь и многие другие.Глядя на этот беспредел возникает только один вопрос — Александр Григорьевич,где деньги,аккумулированные при помощи поборов с граждан и почему дороги изуродованы до такой степени,что по ним невозможно передвигаться? О каких хороших европейских дорогах вы говорили,по которым так привыкли передвигаться белорусы?
Зато хватает с лихвой денег содержать (судя по функциональности и засадным методам несения службы) бесполезное ГАИ и тыкать в каждой деревне радары,вместо того,чтобы вовремя производить ремонт покрытия и своевременно обрабатывать от гололёда и снега,чтобы не калечились и не гибли люди.
Пора перестать наконец заниматься показухой и очковтирательством,заворачивать деньги из дорожного фонда на другие хотелки и научиться правильно и рационально их использовать.Налоги можно поднять и в 10 и в 20 раз.Но эффекта не будет,пока огромная армия дармоедов-чиновников трётся возле этих денег,начисляя себе астрономические зарплаты и премии,а ямы на дорогах тем временем продолжают расти.
Подумайте.Не так страшен дефицит управленческих кадров в нашей стране,как его пытаются преподнести обывателю.Для этого их можно сократить на 90% и все убедятся,что это абсолютно безболезненно.