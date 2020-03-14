Гендиректор «Марко» Николай Мартынов находится в больнице, родственники отрицают наличие у него коронавируса

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Коронавирус

Семья гендиректора СООО «Марко» Николая Мартынова не подтвердила информацию о том, что у крупного белорусского предпринимателя обследование показало положительный результат на коронавирус.

Николай Мартынов. Фото TUT.by

Как сообщили Sputnik работники предприятия, на днях их руководителя госпитализировали в Витебскую областную инфекционную больницу.

«Насколько мы знаем, сейчас Николай Мартынов вместе с женой лежат в «инфекционке» с температурой», – рассказали Sputnik собеседники.

В свою очередь, ни в компании «Марко», ни родственники предпринимателя отрицать информацию о госпитализации не стали.

«Состояние здоровья у него нормальное. Почему его отвезли, мы не знаем, но тесты на коронавирус у него отрицательные», – сообщили родственники.

Напомним, в начале марта у жительницы Витебска был выявлен коронавирус. Сотрудница местного мехового комбината вернулась из Милана и сдала тест на COVID-19, он дал положительный результат.

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