У пяти студентов БГУ тест на коронавирус дал положительный результат – Минздрав

Пять студентов БГУ сдали предварительный тест на COVID-19. Он дал положительный результат, сообщили в пресс-службе Минздрава. Сейчас проводится уточняющая диагностика.

Студентов и преподавателей БГУ госпитализировали. Проводится санитарная обработка помещений университета. В семье одного из студентов выявлен коронавирус.

Ситуация осложняется тем, что часть группы, относящейся к контактам первого уровня, живет в общежитиях.

Сейчас в этих зданиях общежитий проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора. Сегодня будут завершены мероприятия по диагностированию каждого студента.

240 студентов и преподавателей, которые могли иметь контакт с вирусом, направлены в учреждения здравоохранения Беларуси для медицинского наблюдения и прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Если тесты будут отрицательные и будет возможность изолированного проживания, большую часть людей отпустят.

Сегодня Минздрав сообщил, что коронавирус COVID-19 в Беларуси обнаружен у 27 человек. Первые три пациента полностью излечились и были выписаны из больницы.

Состояние всех пациентов удовлетворительное: температура нормальная, они проходят лабораторный контроль и другие медицинские наблюдения. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести. Он прибыл из Италии и скрыл свое пребывание в этой стране. Он успел подвергнуть угрозе заражения более 90 человек, теперь они находятся под наблюдением врачей.

Врачи скорой помощи, инфекционисты, эпидемиологи, врачи-лаборанты работают круглосуточно, чтобы обеспечить максимальное выявление.

Минздрав просит всех спокойно и с пониманием отнестись к ситуации.

Попытки самовольно покинуть больницу, сокрытие информации о поездках в эпидемически неблагоприятные регионы, а также адресов пребывания приведут к нежелательным последствиям. Минздрав призывает четко выполнять рекомендации и не сеять слухи и домыслы.

Молодой миллионер из Полоцка рассказал про свой бизнес в Москве

Ремонт дома на проспекте Фрунзе в Витебске идет 10 лет. Что говорят жильцам в службе 115?

Под Толочином разбился «танк» Toyota Land Cruiser, водитель-москвич погиб

В Витебске начинается строительство самого большого торгового центра Vitebsk Plaza

В Витебске четверых школьников госпитализировали с отравлением

В Беларуси 27 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты живы, троих выписали

Тренировка белорусских десантников и британских морпехов под Витебском завершена