Житель Витебска пытался перевезти через границу антикварную саблю

Попытку избавиться от холодного оружия на границе пресекли таможенники в пункте пропуска «Брузги». Житель Витебска на автомобиле Volkswagen следовал по зеленому коридору, который выбирают водители, не провозящие через границу товары, которые подлежат обязательному письменному декларированию.

Однако «проскочить» ему не удалось. Транспортное средство было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Контрабандист почувствовал, что тучи сгущаются, и попытался выбросить саблю из автомобиля.

В Гродненской региональной таможне рассказали подробности инцидента:

— Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории, изъятый предмет является клинковым холодным оружием рубяще-режущего и колюще-режущего действия, перемещение которого возможно только при наличии разрешительных документов и письменного декларирования. Также установлено, что изготовленная в Западной Европе в середине XIX века пехотная солдатская сабля представляет антикварную и культурную ценность.

По факту недекларирования товара в отношении гражданина начат административный процесс, сообщает sb.by. Согласно законодательства его ждет штраф и специальная конфискация незаконно перемещаемого оружия. За нарушение режима в пункте пропуска житель Витебска уже привлечен судом Октябрьского района Гродно к административной ответственности.

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