В Витебской области посчитаны результаты прймериз за «единого кандидата» от оппозиции

Издание «Беларусь сегодня» посчитало результаты прймериз за «единого кандидата» от оппозиции в Витебской области.

Интерес обозревателей издания вызывает старт кампании предварительных выборов в среде оппозиции. Его взяли пять человек: Павел Северинец от незарегистрированной структуры «Белорусская христианская демократия», Юрий Губаревич от движения «За свободу», Николай Козлов от Объединенной гражданской партии, Алексей Янукевич от партии БНФ и соратница Северинца по БХД Ольга Ковалькова. В планах этой могучей кучки посещение 56 белорусских городов, где намерены показать себя и собрать голоса в поддержку. Начали с Витебщины.

Первый пункт — Городок, где встреча прошла в государственном учреждении образования «Детская школа искусств». В Витебске и Новополоцке участникам были предоставлены конференц-залы лучших отелей. Где-то они предпочли собираться в частных квартирах и домовладениях.

В Городке в голосовании приняли участие всего 8 человек. В Витебске как областном центре ожидаемо больше — 101. В стотысячнике Новополоцке/Полоцке — 68. В Миорах — 18. В Шарковщине — 17. В Поставах — 25.

То, что улов невелик, отмечают как сами представители оппозиции, так и сторонние наблюдатели. Вот, например, как делился впечатлениями корреспондент Deutsche Welle: «Абсолютное большинство составляли местные партийные активисты, поэтому праймериз напоминали скорее собрания актива, а не реальное народное голосование. В основном на мероприятиях присутствовали пенсионеры, молодежи было немного».

То, что праймериз станут мероприятием для узкого круга сторонников организовавших его структур, ряд аналитиков предполагал еще до его начала. Но даже из этой среды к голосованию проявила интерес лишь малая часть потенциальных избирателей. Судите сами.

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