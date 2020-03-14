Помогает в лечении бронхиальной астмы у детей диссертация доцента кафедры педиатрии ВГМУ Елены Асирян

Выпускница Витебского медицинского университета 2001 года, окончившая вуз с красным дипломом, мечтала стать педиатром с детства. В науку Елена Геннадьевна пришла, поработав после клинической ординатуры четыре года педиатром и врачом-неврологом в детской поликлинике, и настойчиво двигалась к цели. Начав трудиться в 2007 году на кафедре педиатрии родного вуза, получила второе высшее образование, педагогическое. Врачебную практику вскоре решила обогатить углублением в науку, прошла первичную специализацию по аллергологии и иммунологиии и занялась изучением вопросов диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний у детей.

— Когда каждый день имеешь дело со студентами и пациентами, нужно постоянно совершенствоваться, — говорит Елена Асирян. — Я считаю, что научные достижения должны активно внедряться в практику и помогать людям. Ряд аллергических заболеваний являются хроническими, рост их наблюдается постоянно, они сложно поддаются лечению. В связи с этим пришло понимание необходимости поиска новых подходов к выяснению их причин и разработки щадящих юный организм методов лечения. Этим я и занялась под началом научного руководителя, доктора медицинских наук, профессора кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК Павла Дмитриевича Новикова.

Кандидатскую диссертацию, которая была посвящена вопросам диагностики атопического дерматита у детей, Елена Асирян защитила в 2011 году. И сразу же взялась изучать новый пласт проблем, связанных с бронхиальной астмой.

Аллергическая патология признана ВОЗ эпидемий 21-­го века, число страдающих ею детей и взрослых, к сожалению, не уменьшается. Как усовершенствовать диагностику заболевания, как подтверждать диагноз для выбора оптимального лечения, какие новые методы использовать на основе уточненных иммунологических критериев? Ответы на многие вопросы будущий доктор медицинских наук искала параллельно с практической работой в аллергологическом отделении областной детской больницы. Теперь изученные ею новые методы уже широко используются и здесь, и в поликлиническом звене, и в детских санаториях.

— Коррекцию нарушений иммунного статуса, а именно они лежат в основе бронхиальной астмы, проводим в том числе не медикаментозно, — продолжает собеседница. — Это физиотерапевтические методы, аутосеротерапия. Дети с этим диагнозом получают большую лекарственную нагрузку, ведь основу терапии составляют гормональные средства, применяющиеся длительное время, порой годами, а любые лекарства имеют побочное действие. Наши подходы (магнитолазеротерапия, ультразвуковое воздействие, сочетание этих методов) отлично себя зарекомендовали и позволяют уменьшить объем фармакотерапии, улучшить качество жизни детей с бронхиальной астмой. Эти методы имеют мало противопоказаний, не вызывают побочных эффектов, экономят средства на фармакотерапию, на стационарное лечение, поскольку могут широко применяться в амбулаторно-­поликлиническом звене. Все разработанные нами инструкции по их применению утверждены в Министерстве здравоохранения именно для детей.

Успешная докторская диссертация — значимый этап в жизни ученого. Но Елена Асирян не из тех, кто довольствуется достигнутым. Впереди, говорит она, напряженная работа, новые цели и задачи. Она каждый день в стационаре, консультирует самых сложных пациентов, проводит консилиумы. Преподавательская работа, лекции и занятия у студентов лечебного факультета старших курсов — тоже значимый участок, ведь надо готовить смену. И Елена Геннадьевна так много успевает, выдерживает высокую нагрузку по одной известной причине: работа у нее любимая. Она ни разу не пожалела, что стала врачом-­аллергологом, эта очень востребованная сегодня специальность приносит только удовлетворение. С больными детьми, их родителями, испытывающими огромную эмоциональную и физическую нагрузку, общаться непросто, но она умеет проявить сочувствие, найти подход, нужные слова. Дети, по ее убеждению, самые благодарные пациенты, любовь к ним помогает работать с положительными эмоциями и легко выходить из любых сложных ситуаций.

Справляться с трудными задачами помогает семья. У нее замечательный муж, мама, которая тоже окончила ВГМУ, фармацевтическое отделение. Вот уже и дочь Елизавета пошла по маминым стопам, поступив на первый курс медуниверситета в напряженный для нее год защиты докторской диссертации. С будущей специальностью Лиза еще не определилась, но главное, считает Елена Геннадьевна, что учиться ей нравится. А это в выборе врачебной стези главное. Проверено!

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