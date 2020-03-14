В Витебске сгорел ларек

По информации МЧС, за прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошел 1 пожар.
13 марта горел о ларек по ул. Титова, дом 121Д в Витебске. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 16-47.
В результате пожара в ларьке повреждены отделка потолка, стен, утеплитель. Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС Витебска.
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