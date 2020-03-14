В Беларуси из-за коронавируса изолированы 224 человека

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Коронавирус

В Беларуси из-за коронавируса на сегодня изолированы 224 человека, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, сообщает БелТА.

начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан. Фото БелаПАН

«На сегодня выписана часть граждан — контактов первого уровня. Например, последний представитель БНТУ выписан в среду. На сегодня изолировано 224 человека», — сказала Елена Богдан.

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