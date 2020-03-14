Как в Толочинском районе проходят пиратские свадьбы

Юрист, психолог, сценарист… Думаете, речь пойдет о трех разных людях? Ан нет! Три эти ипостаси прекрасно уживаются в одном человеке – начальнике отдела загса Толочинского райисполкома Ирине Порепко, которая по итогам работы в 2019 году награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Республики Беларусь.

– Ирина Васильевна, как работник загса вы ведь не только составляете документы, но и стараетесь сделать так, чтобы торжественные моменты запомнились на всю жизнь. Получается, что вы юрист, архивист, психолог, сценарист и режиссер?

– Да, это наша работа. В торжественной обстановке мы отмечаем юбилейные даты и проводим регистрации. В основном празднуют золотые и серебряные свадьбы. Чаще всего обращаются не сами юбиляры, а их дети, внуки. Для каждого случая пишем индивидуальный сценарий. Бывает, что молодожены хотят зарегистрировать свой брак как-то необычно, скажем, в костюмах пиратов или эпохи Ренессанса. Напишем и такой сценарий, конечно, с присутствием обязательных моментов: согласие молодых, обмен кольцами, первый супружеский поцелуй, первый танец. Есть народные традиции, как, например, становиться на рушник, поклониться родителям – это тоже обязательно присутствует. Но свадьба по индивидуальному сценарию больше востребована в больших городах, у нас в основном просят просто торжественную регистрацию.

Мы предлагаем регистрацию браков и рождений как на русском, так и на белорусском языках, но пока на «роднай мове» провели только одну церемонию.

– Наблюдая за своими знакомыми, вижу, что в брак стали вступать позже. Какой средний возраст молодоженов?

– От 32 до 40 лет. В основном, люди уже пожили вместе, узнали друг друга, проверили свои чувства. У них к этому времени может быть общий ребенок, записанный на обоих родителей.

Видно, когда люди пришли подавать заявление обдуманно, а когда совсем мало знают друг друга, даже подсматривают в паспорте дату рождения будущего супруга.

По законодательству регистрацию брака мы имеем право назначить на четвертый день после подачи заявления или в любую удобную дату в течение трех месяцев с этого дня.

Браков в прошлом году было меньше, чем обычно, но такая статистика в целом по республике. Возможно, по каким-то приметам или поверьям молодые считали, что 2019-й не совсем хорош для создания семьи. В декабре всегда регистраций меньше, наверно, из-за Рождественского поста. В мае тоже не любят расписываться, говорят, маяться будешь всю жизнь.

– Когда у недавних молодоженов появляется ребенок, они ведь снова приходят сюда.

– Да, если заходят с лучезарной улыбкой и со словами «А мы снова к вам», значит, пришли регистрировать ребенка. В районе ежегодно рождается около 260 детей. В прошлом году было больше мальчиков, но статистика меняется, месяц на месяц не приходится. Два ребенка родились седьмыми в семьях, на протяжении последних 10 лет таких случаев не было.

Информацию о рождении детей мы публикуем в районной газете, чтобы родственники, друзья и знакомые, поздравили счастливую пару.

Когда проводим торжественную регистрацию рождения детей, стараемся привлечь профсоюзы с мест работы родителей. Всегда приходят с поздравлениями местные органы власти, районное отделение ОО «Белая Русь», в 2019 году начали сотрудничать с филиалами банков.

– Случаются ли браки с иностранцами?

– Конечно. В основном это женихи или невесты из России, Украины, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана. Если один из будущих супругов иностранный гражданин, то такие браки регистрируются только в загсах.

Если граждане Республики Беларусь расписались за пределами нашей страны, и там у них родился ребенок, то отметку в паспорт они имеют право поставить по месту своей прописки в Беларуси. Для этого необходимо представить документ о регистрации брака либо рождении детей и свой паспорт.

– А какие наряды сейчас в моде?

– Если регистрация проводится в торжественной обстановке, то у невесты чаще всего белое платье с голубыми или розовыми вставками либо кремовое. Если гостей поменьше, то девушки предпочитают коктейльные, вечерние платья. А бывает, что молодые люди приходят в джинсах и майках с надписью: «Я тебя люблю». Каждый хочет как-то подчеркнуть свою индивидуальность. Дресс-кода у нас нет, но регистратор не должен терять свое лицо, ведь он вручает молодоженам первый семейный документ и останется в их памяти на долгие годы.

– Коль молодожены стали старше, возможно, уменьшилось число разводов?

– На расторжение брака загс принимает заявление при наличии трех условий: отсутствие общих несовершеннолетних детей, споров по имуществу, взаимное согласие. В других случаях развод осуществляется через суд.

Если посмотреть статистику, то разводится в основном 22 – 23-летняя молодежь. Видимо, расписались в порыве страсти, пожили и поняли, что не сошлись характерами. Но таких ситуаций сейчас меньше.

Беседуешь по очереди с одним, другим, оказывается, что произошла обыкновенная бытовая ссора: чашку не помыл, мусор не вынес и т.д. Мы здесь как семейные психологи. По законодательству срок расторжения брака назначается не раньше, чем через месяц после написания заявления, и такие пары обычно передумывают разводиться. А бывает, что, расторгнув брак по молодости, по глупости, люди продолжают жить вместе, рожать детей, а затем уже в зрелом возрасте решают все-таки узаконить отношения. Так, регистрировали брак, где жениху и невесте было уже за 80. Они хотели, чтобы в последующем у их детей было меньше проблем с получением наследства.

– Какие еще функции у загса?

– Осуществляем 15 административных процедур, в числе которых перемена фамилии, имени, усыновление, также выдаем справки из архивных записей для различных целей.

К слову, некоторые функции загса выполняют сельисполкомы: регистрацию рождения, брака, смерти, установления отцовства. Для проведения этих процедур жителям деревень необязательно ехать в загс.

– Вы видите и радость, и горе людей. Как вам удается переключаться, сопереживать всем?

– Помогают опыт и советы бывшего начальника Ларисы Андреевны Макаревич, с которой я начинала трудиться. Она замечательный руководитель и человек, сейчас на пенсии, но периодически приходит в гости, на мероприятия, никогда не откажет, если надо чем-то помочь. Я работаю здесь с 2007 года по распределению после окончания ВГУ им. П. Машерова. Сама родом из Толочинского района, в этом же загсе регистрировали и мой брак.

vitvesti.by

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