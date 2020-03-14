В Витебске состоялась презентация выставки «МираВоззрение» фотохудожника Юрия Велитченко

Жанна Жалевич
Жанна Жалевич
Культура, Люди Витебщины

12 марта в выставочном зале «Духовской круглик», состоялось открытие выставки «МираВоззрение» фотохудожника Юрия Велитченко.

Около сотни великолепных работ Юрия были представлены вниманию любителей фотографии.

Профессиональные фотографы, присутствовавшие на презентации, смогли задать вопросы и обсудить технику фотосъемки.

Фото Юрия Велитченко 

Все фото Юрия Велитченко

По просьбам посетителей был продемонстрирован известный ролик “Мистическая Беларусь” Юрия Велитченко (Музыка Александра Юрьева, 2017 г.). Над ним автор работал более 4 лет и сделал около 15.000 тысяч фотографий. В ролике использовано 5.500 фотографий. Каждую секунду видео автор уместил около 25 фотографий.

Посетители также посмотрели уникальные ролики  автора «Грузия» и «Вена».

Юрий Велитченко обладает несколькими талантами: талантом художника видеть необычное, талантом фотографа четко это отобразить, талантом обработки изображений. Кроме того, он умеет выделить главное, расставить акценты.

Гармоничное сочетание небесного и земного присутствует в стиле автора. Юрий сказал, что не имеет предпочтения в жанре фотографии. Он делает то, что нравится и постоянно учится. У нас в стране прекрасное профессиональное сообщество. Фотографы делятся идеями и мастерством.

Витебск известен во всем мире благодаря талантливым художникам и фотографам.

Юрий Велитченко один из достойных продолжателей дела Сигизмунда Юрковского — фотографа и изобретателя. Он в 1883 году изобрел шторно-щелевой затвор. Сегодня это часть  современного профессионального фотоаппарата.

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