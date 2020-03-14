В Витебске состоялась презентация выставки «МираВоззрение» фотохудожника Юрия Велитченко

12 марта в выставочном зале «Духовской круглик», состоялось открытие выставки «МираВоззрение» фотохудожника Юрия Велитченко.

Около сотни великолепных работ Юрия были представлены вниманию любителей фотографии.

Профессиональные фотографы, присутствовавшие на презентации, смогли задать вопросы и обсудить технику фотосъемки.

По просьбам посетителей был продемонстрирован известный ролик “Мистическая Беларусь” Юрия Велитченко (Музыка Александра Юрьева, 2017 г.). Над ним автор работал более 4 лет и сделал около 15.000 тысяч фотографий. В ролике использовано 5.500 фотографий. Каждую секунду видео автор уместил около 25 фотографий.

Посетители также посмотрели уникальные ролики автора «Грузия» и «Вена».

Юрий Велитченко обладает несколькими талантами: талантом художника видеть необычное, талантом фотографа четко это отобразить, талантом обработки изображений. Кроме того, он умеет выделить главное, расставить акценты.

Гармоничное сочетание небесного и земного присутствует в стиле автора. Юрий сказал, что не имеет предпочтения в жанре фотографии. Он делает то, что нравится и постоянно учится. У нас в стране прекрасное профессиональное сообщество. Фотографы делятся идеями и мастерством.

Витебск известен во всем мире благодаря талантливым художникам и фотографам.

Юрий Велитченко один из достойных продолжателей дела Сигизмунда Юрковского — фотографа и изобретателя. Он в 1883 году изобрел шторно-щелевой затвор. Сегодня это часть современного профессионального фотоаппарата.

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