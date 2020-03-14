Каронавірус прэм’еры не перашкода!

Жанна Жалевич
Жанна Жалевич
Редакция

Віцебскі акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа запрашае на пастаноўку «Скрыпкі часам вядуць да вар’яцтва».

Пачатак пастаноўкі  ў 18 гадзін. Квіткі яшчэ есць ў продажы.

Абяцаем вам выдатны рэпартаж заўтра раніцай.

В Витебске госпитализировали вернувшегося из Италии военного

Под Толочином разбился «танк» Toyota Land Cruiser, водитель-москвич погиб

Из концерна «Беллегпром» вышли «Марко» и «Красный Октябрь»

В Витебске сгорел ларек

Тренировка белорусских десантников и британских морпехов под Витебском завершена

В Витебске начинается строительство самого большого торгового центра Vitebsk Plaza 

 

Добавить комментарий


Loading...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ