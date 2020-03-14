Каронавірус прэм’еры не перашкода!

Віцебскі акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа запрашае на пастаноўку «Скрыпкі часам вядуць да вар’яцтва».
Пачатак пастаноўкі ў 18 гадзін. Квіткі яшчэ есць ў продажы.
Абяцаем вам выдатны рэпартаж заўтра раніцай.
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