Безработица в Витебской области достигла дна

Министерство труда и социальной защиты установили, что на 1 марта 2020 года уровень безработицы в Витебске равен 0,3%. Безработных становится с каждым годом все меньше.

По полученным данным, в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях показатель составил 0,3%, Гомельской и Минской — 0,2%, Минске — 0,1%. На учете в качестве безработных на 1 марта состояли 10,2 тыс. человек, что на 35,6% меньше, чем на ту же дату в 2019 году.

Наниматели предлагают 83,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 7,8% больше, чем год назад. Спрос на рабочие профессии выше других — 61,9% общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда страны на 1 марта составил 0,1 безработного на одну вакансию (год назад было 0,2). При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях показатель составил 0,2 безработного на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Минской областях — 0,1, в Минске — 0,05 безработного на вакансию (или 20 вакансий на одного безработного).

В январе-феврале за содействием в трудоустройстве обратились 21,8 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 13,9 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 13,9 тыс. человек (40,2% обратившихся за содействием), из них 8,9 тыс. безработных. На обучение профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 915 человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 4,2 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 26 семей безработных, сообщает БелТА.