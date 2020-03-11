«Киллер из Минска» осужден за разбойное нападение в Полоцке

Представившись киллером из Минска, житель Полоцка пытался задушить женщину. Полочанин осужден на 4,6 года за разбойное нападение.

В ночь с 11 на 12 июля прошлого года мужчина был гостях, на застолье пригласили и 50-летнюю соседку, которая надолго не задержалась и вскоре ушла. Сказав собравшейся компании, что вернет женщину, полочанин отправился следом.

Когда та открыла ему двери, он агрессивно заявил, что является киллером из Минска, которому якобы заказали убить женщину. После этого мужчина стал душить ее, требуя снять с карточки деньги.

На телефон женщины позвонила подруга, но преступник отобрал его. В сопровождении полочанина женщина направилась к ближайшему банкомату, где сняла со счета 600 рублей и передала их обвиняемому. Звонившая же подруга, обеспокоенная угрозами, которые успела услышать по телефону, приехала со взрослым сыном на такси к дому потерпевшей. Увидев их, мужчина скрылся вместе с деньгами.

На суде обвиняемый свою вину отрицал. Суд признал его виновным в разбойном нападении и на основании части 1 статьи 207 УК приговорил к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Незаконно полученные деньги взысканы с него в пользу потерпевшей. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

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