В Витебске объявлен месячник по благоустройству города — планируется озеленение и санитарная очистка

Период с 9 марта по 30 апреля объявляется месячником по санитарной очистке и благоустройству города Витебска.

Городской исполнительный комитет поручил отделу архитектуры и градостроительства определить места посадки деревьев, Зеленхозу – обеспечить наличие необходимого количества посадочного материала и инвентаря.

За время проведения месячника предприятиям всех форм собственности нужно привести в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. Особое внимание – уборке дворовых территорий, удалению свалок мусора, порядку в секторе индивидуальной застройки, вырубке дикорастущих кустарников, косметическому ремонту ограждений, остановочных павильонов и других объектов, сообщают Витьбичи.

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