В Витебске пенсионер напал на кондуктора

5 марта в троллейбусе №4 произошел инцидент. 61-летний пенсионер напал и избил кондуктора троллейбуса.
Нападение произошло 5 марта. На одной из остановок троллейбуса в Витебске в салон вошел пожилой мужчина. Он предъявил кондуктору проездной билет, а затем сел на свободное место. Однако спустя некоторое время, когда троллейбус проезжал мимо инфекционной больницы, пенсионер несколько раз ударил в голову прошедшего рядом с ним кондуктора.
Кондуктор попросил водителя вызвать милицию, а когда пошел по салону назад, пенсионер снова ударил его. Хулигана задержали милиционеры патрульно-постовой службы. После этого нападавшего доставили в Октябрьский РОВД.
Задержанный житель Витебска ранее с законом проблем не имел, а свой поступок объяснил тем, что у него временно помутился рассудок из-за выпитого спиртного. В результате в отношении 61-летнего гражданина возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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1 комментарий
такую муру больше не пишите,если это просто по пьяне съехал с катушек. если по не уплате за проезд тогда совсем другое дело.