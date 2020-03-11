В Витебске пенсионер напал на кондуктора

5 марта в троллейбусе №4 произошел инцидент. 61-летний пенсионер напал и избил кондуктора троллейбуса.

Нападение произошло 5 марта. На одной из остановок троллейбуса в Витебске в салон вошел пожилой мужчина. Он предъявил кондуктору проездной билет, а затем сел на свободное место. Однако спустя некоторое время, когда троллейбус проезжал мимо инфекционной больницы, пенсионер несколько раз ударил в голову прошедшего рядом с ним кондуктора.

Кондуктор попросил водителя вызвать милицию, а когда пошел по салону назад, пенсионер снова ударил его. Хулигана задержали милиционеры патрульно-постовой службы. После этого нападавшего доставили в Октябрьский РОВД.

Задержанный житель Витебска ранее с законом проблем не имел, а свой поступок объяснил тем, что у него временно помутился рассудок из-за выпитого спиртного. В результате в отношении 61-летнего гражданина возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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