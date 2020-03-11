В Витебске начинается строительство самого большого торгового центра Vitebsk Plaza 

Приятная новость для жителей Витебска. Скоро витебчани смогут провести досуг на территории нового, самого большого в Витебске торгового центра Vitebsk Plaza .

Проект создания на площадке бывшего завода имени Коминтерна в Витебске торгового центра Vitebsk Plaza, девелопером которого выступает швейцарская компания Euro Estates, подходит к очередному этапу. О последних новостях со строительной площадки и запланированных объемах работ на текущий год рассказал Лауринас Митузас, который выступает партнером литовской консалтинговой компании Sapus, отвечающая за создание концепции и набор арендаторов.

— Что удалось и что не получилось выполнить из запланированного на прошлый год объема работ на площадке будущего центра?

— В планах на 2019 год было подведение инженерных коммуникаций к объекту – тепловых и электрических сетей. Эти работы выполнены. Начатый в прошлом году демонтаж железобетонных конструкций, оставшихся от производственного корпуса завода, будет завершен в марте текущего года. К этому времени площадка должна быть готова к строительству торгового центра.

— Предпринимались ли какие-либо корректировки концепции? Произошли ли изменения в финансовой части проекта?

– Концепция центра в Витебске не претерпела изменений. Она разработана по примеру торговых галерей в Западной Европе и с учетом опыта прибалтийских стран. В частности, предусмотрены современные решения, такие как фуд-хол, места для организации мероприятий и проведения досуга, других развлечений посетителей.

Торговые центры остаются самым посещаемым местом для развлечений в мире, но если раньше покупатели тратили время на походы по магазинам, то сейчас на первый план вышла социализация.

— Какой объем работ запланирован на 2020 год, что предстоит решить в организационном плане для того, чтобы проект сразу после ввода включился в конкуренцию за посетителей?

– Сейчас заканчивается разработка технического проекта. В марте планируется провести тендер на определение генеральной подрядной компании.

До этого момента запланировано подписание договора с продуктовым супермаркетом, после чего начнем переговоры с другими якорными арендаторами и потенциальными партнерами. На завершающем этапе будем вести диалог с бизнесменами, заинтересованными арендовать средние и малые магазины, бутики. Таким образом, мы формируем атмосферу доверия к центру среди арендаторов и стремимся достигнуть лучшей заполняемости торговых площадей для инвестора.

Двухэтажная Vitebsk Рlaza общей площадью 22 тыс. кв. м (торговая – 16 тыс.) будет представлять собой 120-метровую галлерея, где планируется разместить гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, рестораны с кухнями разных стран, рядом будет парковка на 720 мест, передают Витебские Вести. Там можно будет проводить развлекательные и спортивные мероприятия.

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