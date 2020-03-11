3 новых случая коронавируса диагностировали в Минске, Гродно и Гомеле

На сегодняшний день в Беларуси выявлено 3 новых случая заражения вируса COVID19. Стоит ли переживать о распространении?

Причин для переживаний нет. Белорусские медики отлажено работают и не дают вирусу возможности к распространению, тщательно следя за здоровьем населения.

Сегодня в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов . Трое из них готовятся к выписке, поскольку симптомы заражения вирусом отсутствуют. У всех пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет.

О новых трех случаях заражения на территории Минской, Гродненской и Гомельской областях сообщили в Министерстве здравоохранения.

В рамках активного лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту «Минск», у белорусского гражданина, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19.