3 новых случая коронавируса диагностировали в Минске, Гродно и Гомеле
На сегодняшний день в Беларуси выявлено 3 новых случая заражения вируса COVID19. Стоит ли переживать о распространении?
Причин для переживаний нет. Белорусские медики отлажено работают и не дают вирусу возможности к распространению, тщательно следя за здоровьем населения.
Сегодня в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов. Трое из них готовятся к выписке, поскольку симптомы заражения вирусом отсутствуют. У всех пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет.
О новых трех случаях заражения на территории Минской, Гродненской и Гомельской областях сообщили в Министерстве здравоохранения.
В рамках активного лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту «Минск», у белорусского гражданина, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19.
Министерство здравоохранения информируеа о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На сегодняшний момент состояние его удовлетворительное. Проводится активная госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете). Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.
Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.Проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно. В связи с тем, что при отсутствии клинических данных у нее получен положительный лабораторный результат на COVID19. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Ведомости
Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы — по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.
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