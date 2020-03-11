Ученица гимназии Витебска получила паспорт от Лукашенко

Глава государства вручил паспорта юным гражданам Беларуси в торжественной обстановке во Дворце Независимости в рамках акции «Мы — граждане Беларуси!». Президент увидел в лицах юных граждан амбициозную Беларусь.

В число 25 участников мероприятия входила и 14-летняя жительница Витебска Анастасия Морозова. Анастасия учится в 8 классе в гимназии №2 города Витебска. Она гордится тем, что родилась и живет в Беларуси.

Паспорт гражданина Беларуси Анастасии вручил глава государства. «Я даже и подумать не могла, что получу паспорт из рук Президента. У меня было такое необычное ощущение: и волновалась, и одновременно ждала этого момента. Теперь я взрослая и понимаю, что должна нести ответственность за свои решения и поступки, — сказала Анастасия. — В моей стране сделано все, чтобы молодежь могла учиться. Наглядный пример — моя гимназия, которая с каждым годом все больше преображается».

Анастасия учится на отлично и увлекается музыкой — играет на скрипке. А еще — усиленно занимается математикой. «Хочу учиться в БГУ, мечтаю быть программистом и работать в ПВТ», — сказала она.

«В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Беларусь. Это меня радует, как и всех ваших родителей. Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и, самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, то вам обязательно помогут и, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси», — обратился к молодым гражданам страны Президент.

Все участники мероприятия получили в подарок от главы государства книгу «Я — гражданин Республики Беларусь», наборы сладостей, а также ценные напутственные слова.

«Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами — все нам надо будет в этой жизни в нашей стране. Успехов вам, и главное — будьте счастливы. Не спешите выбирать профессию, присматривайтесь, у вас еще есть время. А то будет, как у меня: поспешишь, а потом придется дополнительно учиться», — посоветовал Александр Лукашенко.

Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, пройдет по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции мероприятия акции объединят более 4 тыс. юных белорусов. Главный документ ребятам вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны, передает БелТА.

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