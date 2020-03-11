Через Витебскую таможню из России пытались ввезти опасную рыбную продукцию

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Витебская область, Налоги

Опасную для потребителя рыбную продукцию пытались ввезти из России на территорию Беларуси. Попытка контрабанды была пресечена Витебскими таможенниками. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Фото Витебской таможни

Транспортное средство Renault, ехавшее из России, остановили в Дубровенском районе. При проверке таможенники установили, что в грузовом отсеке микроавтобуса находилось около 700 кг рыбной продукции стоимостью более Br3 тыс: пресервы, вяленая и сушеная рыба в ассортименте.

Фото Витебской таможни

На перемещаемый товар водитель не предоставил никаких сопроводительных документов, в том числе и ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Витебская областная инспекция Госстандарта и Витебский транспортный ветеринарно-санитарный участок провели контрольные мероприятия. Специалисты установили, что товар не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, следовательно, продукция не должна допускаться к выпуску и обращению, сообщили в Витебской таможне.

Таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. Санкция статьи влечет наложение штрафа на водителя в размере до 30 базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br27), а на фирму-перевозчика — до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Напомним, подобный случай задержания продукции без документов произошел в российском приграничном Себеже. Об уничтожении в Псковской области 20,3 тонн груш из Беларуси отчитались в Россельхознадзоре. Однако россияне по традиции не стали делать «излишние» проверки качества продукции, а просто уничтожили ее. Полагаем, что знаменитые «белорусско-польские» груши могли пройти любую проверку на качество.

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