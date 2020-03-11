Через Витебскую таможню из России пытались ввезти опасную рыбную продукцию

Опасную для потребителя рыбную продукцию пытались ввезти из России на территорию Беларуси. Попытка контрабанды была пресечена Витебскими таможенниками. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Транспортное средство Renault, ехавшее из России, остановили в Дубровенском районе. При проверке таможенники установили, что в грузовом отсеке микроавтобуса находилось около 700 кг рыбной продукции стоимостью более Br3 тыс: пресервы, вяленая и сушеная рыба в ассортименте.

На перемещаемый товар водитель не предоставил никаких сопроводительных документов, в том числе и ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Витебская областная инспекция Госстандарта и Витебский транспортный ветеринарно-санитарный участок провели контрольные мероприятия. Специалисты установили, что товар не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, следовательно, продукция не должна допускаться к выпуску и обращению, сообщили в Витебской таможне.

Таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. Санкция статьи влечет наложение штрафа на водителя в размере до 30 базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br27), а на фирму-перевозчика — до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Напомним, подобный случай задержания продукции без документов произошел в российском приграничном Себеже. Об уничтожении в Псковской области 20,3 тонн груш из Беларуси отчитались в Россельхознадзоре. Однако россияне по традиции не стали делать «излишние» проверки качества продукции, а просто уничтожили ее. Полагаем, что знаменитые «белорусско-польские» груши могли пройти любую проверку на качество.

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