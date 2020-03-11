Женщина погибла на пожаре в Шумилинском районе — видео

В Шумилинском районе при пожаре в частном доме погибла 42-летняя женщина. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре в деревне Мехи поступила спасателям сегодня ночью в 01.14. На видео видно, что в момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем, частично обрушилась кровля. В это время в доме находилась его хозяйка. Работники МЧС нашли ее тело в комнате под обрушившимися конструкциями.
Для выяснения причин пожара проводится проверка. Основная рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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