Нерестовый запрет на лов рыбы начнет действовать значительно раньше

Рыбакам важно знать, что в связи с аномально теплой погодой и ранним нерестом запреты на лов рыбы начнут действовать раньше во всех регионах Беларуси. В Витебской области – с 31 марта по 8 июня.

Новые сроки запретов установлены постановлением Минприроды № 2 от 4 марта 2020 г., в среднем они смещены на 8-10 дней, сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Как ранее сообщал «Витебский Курьер», запрет на лов щуки в Витебской области начал действовать с 9 марта.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в абз. 7 подп. 109.3 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин (2700 рублей) является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей (исключения – в подп. 109.6 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы – щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период «персонального» запрета, необходимо отпустить обратно в водоем.

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