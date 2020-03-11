В Витебске появились случаи серьезных осложнений после проведения косметологических процедур в домашних условиях

В Витебске появились первые случаи серьезных осложнений после проведения инъекционных косметологических процедур в домашних условиях. Также есть случаи возникновения различных осложнений и в учреждениях, которые работают без лицензии Министерства здравоохранения. Об этом сообщили в Витебском областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии.

Врачи центра бьют тревогу. Там говорят, что осуществлять инъекционные процедуры имеют право только профессиональные врачи-косметологи и пластические хирурги, которые прошли дополнительное профильное обучение. Сегодня же в Витебске этим «промышляют» случайные люди. В глазах населения ботоксная инъекция в Витебске переходит в разряд обыденных бытовых услуг. Однако, беспечное отношение к своему здоровью чревато последствиями.

По словам главного врача Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Виктора Спиридонова, попытки получить процедуры на дому или в бытовых салонах, могут обернуться не просто неприятными последствиями, но и серьезными осложнениями. Это тромбозы сосудов, абсцессы, некрозы, отеки, опущение тканей и даже слепота, пишут «Витьбичи». Возможны аллергические реакции вплоть да анафилактического шока. А это требует проведения срочных реанимационных мероприятий.

В центре также напомнили, что оказание незаконных услуг влечет ответственность, которая предусмотрена статьей 12.7 КоАП Республики Беларусь. А при появлении тяжелых осложнений добавляется еще и статья «причинение вреда здоровью».

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